В Кремле ответили на призыв Украины отказаться от выдачи российских паспортов на Донбассе

В Кремле подчеркивают, что выдают российские паспорта жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там «живут этнические русские» и Россия продолжит их «защищать». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.
На просьбу журналиста прокомментировать требование Украины прекратить выдачу российских паспортов Песков ответил: «Что значит — должна?».
Спикер Кремля подчеркнул, что Украина должна заботиться о своих гражданах. «Разве Украина не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды граждан, разве Украина не должна заниматься защитой здоровья и обеспечением здравоохранения этих граждан, разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, должна, но поскольку это не делается и поскольку это этнические русские, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они не проживали», — сказал Песков.
На реплику, что Украина хочет вернуть оккупированные территории, чтобы выполнять все вышеперечисленные пункты, но для этого, по мнению Киева, Кремль должен прекратить раздавать там российские паспорта, Песков заявил: «Позиция понятна, но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер».
Песков подчеркнул, что в этом документе «такого положения нет». На уточнение журналиста, что в Минских соглашениях нет упоминания о паспортах, и означает ли, что ответ Кремля на вопрос о российских документах в ОРДЛО отрицательный, Песков сказал: «Мой ответ такой, какой он дан».
Накануне украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. Он включает пять ключевых пунктов:
Украинская делегация передала свои предложения ОБСЕ и российской стороне.