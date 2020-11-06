В Кремле ответили на призыв Украины отказаться от выдачи российских паспортов на Донбассе

В Кремле подчеркивают, что выдают российские паспорта жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там «живут этнические русские» и Россия продолжит их «защищать». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.



На просьбу журналиста прокомментировать требование Украины прекратить выдачу российских паспортов Песков ответил: «Что значит — должна?».



Спикер Кремля подчеркнул, что Украина должна заботиться о своих гражданах. «Разве Украина не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды граждан, разве Украина не должна заниматься защитой здоровья и обеспечением здравоохранения этих граждан, разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, должна, но поскольку это не делается и поскольку это этнические русские, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они не проживали», — сказал Песков.



На реплику, что Украина хочет вернуть оккупированные территории, чтобы выполнять все вышеперечисленные пункты, но для этого, по мнению Киева, Кремль должен прекратить раздавать там российские паспорта, Песков заявил: «Позиция понятна, но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер».



Песков подчеркнул, что в этом документе «такого положения нет». На уточнение журналиста, что в Минских соглашениях нет упоминания о паспортах, и означает ли, что ответ Кремля на вопрос о российских документах в ОРДЛО отрицательный, Песков сказал: «Мой ответ такой, какой он дан».



Накануне украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. Он включает пять ключевых пунктов:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями России ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью СММ ОБСЕ; увеличение численности СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек); только при выполнении этих условий — подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Украинская делегация передала свои предложения ОБСЕ и российской стороне.