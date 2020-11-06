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МИД Украины выразило протест в связи с провокационным указом президента РФ

06 ноября 2020, 22:33

МИД Украины выразило протест в связи с провокационным указом президента РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило Министерству иностранных дел Российской Федерации протест в связи с очередным провокационным указом президента Российской Федерации, пытающимся легализовать незаконную выдачу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины документов и регистрационных знаков транспортных средств жителям этих районов, а также предоставление им российского гражданства в упрощенном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по Минским договоренностям, игнорирует усилия, предпринимаемые в нормандской формате и Трехсторонний контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

В украинском МИДе подчеркнули, что документы РФ, выданные жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не будут признаваться украинской стороной и добавили, что международное сообщество также не будет признавать эти российские документы и любые сделки на их основе.

«В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии Нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в том числе санкционные. Этот вопрос вскоре будет поднят Украины на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ», — подытожили в МИД

Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в сой указ от 18 февраля 2017 года о признании «документов», выданных группировками «ДНР» и «ЛНР». Теперь в соответствии с внесенными изменениями в России признаются «документы», выданные «ДНР» и «ЛНР», независимо от гражданства их владельца.

В Кремле подчеркивают, что выдают российские паспорта жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там «живут этнические русские» и Россия продолжит их «защищать».

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