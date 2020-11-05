Путин внес изменения в указ о признании Россией «документов Л-ДНР»

Президент России Владимир Путин внес изменения в сой указ от 18 февраля 2017 года о признании «документов», выданных группировками «ДНР» и «ЛНР».



Указ Путина с правками опубликован на официальном портале правовой информации.



Из названия и текста указа исключена формулировка «гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим».



Согласно предыдущей редакции указа в России признавались действительными такие «документы»:

удостоверяющие личность (т.н. паспорт «ДНР» и «ЛНР»);

документы об образовании и (или) о квалификации;

свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти;

свидетельства о регистрации транспортных средств;

регистрационные знаки автомобилей.

В связи с тем, что ранее в указе была формулировка «гражданам Украины и лицам без гражданства», в дополнение к признаваемым «документам», органы власти РФ требовали предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства.



Теперь в соответствии с внесенными изменениями в указ Путина, в России признаются «документы», выданные «ДНР» и «ЛНР», независимо от гражданства их владельца.



«Депутат ДНР» Анастасия Селиванова в своем Telegram-канале отмечает, что это связано с тем, что на подконтрольных «Л-ДНР» территориях проживает около 350 тысяч человек, которые получили паспорта России. Правки Путина позволят также признавать действительными «документы» граждан РФ, выданных в ОРДЛО.

