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Путин внес изменения в указ о признании Россией «документов Л-ДНР»

05 ноября 2020, 16:54

Путин внес изменения в указ о признании Россией «документов Л-ДНР»

Президент России Владимир Путин внес изменения в сой указ от 18 февраля 2017 года о признании «документов», выданных группировками «ДНР» и «ЛНР».

Указ Путина с правками опубликован на официальном портале правовой информации. 

Из названия и текста указа исключена формулировка «гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим».

Согласно предыдущей редакции указа в России признавались действительными такие «документы»:

  • удостоверяющие личность (т.н. паспорт «ДНР» и «ЛНР»);
  • документы об образовании и (или) о квалификации;
  • свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти;
  • свидетельства о регистрации транспортных средств;
  • регистрационные знаки автомобилей. 

В связи с тем, что ранее в указе была формулировка «гражданам Украины и лицам без гражданства», в дополнение к признаваемым «документам», органы власти РФ требовали предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства.

Теперь в соответствии с внесенными изменениями в указ Путина, в России признаются «документы», выданные «ДНР» и «ЛНР», независимо от гражданства их владельца.

«Депутат ДНР» Анастасия Селиванова в своем Telegram-канале отмечает, что это связано с тем, что на подконтрольных «Л-ДНР» территориях проживает около 350 тысяч человек, которые получили паспорта России. Правки Путина позволят также признавать действительными «документы» граждан РФ, выданных в ОРДЛО.

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