Лавров раскритиковал украинский план по Донбассу и выдвинул претензии Германии и Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Германия и Франция потакают Украине в «подрыве» Минских соглашений и раскритиковал предложенный украинской стороной план урегулирования на Донбассе. Об этом он сказал на пресс-конференции.



По словам Лаврова, заявления украинской власти на уровне президента и других должностных лиц о необходимости передать Украине контроль за украинско-российской границей на Донбассе должны получить «какую-то реакцию, как минимум, Парижа и Берлина».



Глава МИД РФ напомнил, что инициатива главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука была охарактеризована российской стороной как «полностью подрывающая Минские договоренности и преследующая одну единственную цель» — собраться на новый саммит лидеров Нормандского формата.



«Видимо там, в Нормандском формате, президенту Зеленскому приятно с мировыми лидерами пообщаться и создать впечатление для своего электората и, может, каких-то своих воздыхателей на Западе, что он что-то умеет, что-то может. Но это все подмена сути внешними эффектами — мы это проходили. Так было и при Порошенко, так было и при Зеленском, никаких перемен мы не наблюдаем», — подчеркнул Лавров.



Он полагает, что Париж и Берлин «должны возвысить свой голос» и призвать Зеленского и его команду уважать то, о чем было сказано год назад на Парижском саммите «нормандской четверки» — Минским договоренностям нет альтернативы.



«Пока этого не будет сделано, мы будем считать, что Германия и Франция потакают разрушению того, что было создано их руками», — добавил Лавров.

На прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. В частности, он включает демилитаризацию ОРДЛО, возвращение контроля над участком российско-украинской границы, а после этого — проведение выборов.



На этой неделе участники переговоров представили все свои предложения, однако, как заявили в ОБСЕ, «для сближения позиций еще потребуется работа».