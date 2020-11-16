Закупленные для Донецкой области кислородные концентраторы прибудут к концу декабря

Партия кислородных концентраторов, закупленных для больниц Донецкой области, прибудут к концу декабря. Об этом во время брифинга ДонОГА по предотвращению распространения COVID-19 заявил замначальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Александр Педенко.



«К сожалению, только подписали договора. Конечный срок выполнения договоров колебается от 21 до 31 декабря. Насколько нам известно, все закупленные нами кислородные концентраторы были погружены на паром и он из Китая направился в Украину», — отметил он.



По его словам, согласно договору, кислородные концентраторы были приобретены за 49 миллионов гривен субвенций. Напомним, из госбюджета регионам выделили 570 млн гривен субвенций на обеспечение кислородом больниц для больных COVID-19.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 545 689 заболевших COVID-19. Из них 244 197 человек выздоровели, а 9 697 умерли. За последние сутки выявили 9832 заболевших коронавирусом.