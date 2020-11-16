Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Закупленные для Донецкой области кислородные концентраторы прибудут к концу декабря

16 ноября 2020, 12:56

Закупленные для Донецкой области кислородные концентраторы прибудут к концу декабря

Партия кислородных концентраторов, закупленных для больниц Донецкой области, прибудут к концу декабря. Об этом во время брифинга ДонОГА по предотвращению распространения COVID-19 заявил замначальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Александр Педенко.

«К сожалению, только подписали договора. Конечный срок выполнения договоров колебается от 21 до 31 декабря. Насколько нам известно, все закупленные нами кислородные концентраторы были погружены на паром и он из Китая направился в Украину», — отметил он.

По его словам, согласно договору, кислородные концентраторы были приобретены за 49 миллионов гривен субвенций. Напомним, из госбюджета регионам выделили 570 млн гривен субвенций на обеспечение кислородом больниц для больных COVID-19.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 545 689 заболевших COVID-19. Из них 244 197 человек выздоровели, а 9 697 умерли. За последние сутки выявили 9832 заболевших коронавирусом.

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Прочее
ДонОГА коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:47
Умерла начальница «центра занятости ДНР»
11:46
Какие КПВВ на Донбассе работают сегодня: данные ГПСУ
21:44
Главные новости Донбасса за неделю
16:15
В Донецке отменили вечер украинского рока после «негативных отзывов»
12:49
Боевики завтра откроют КПВВ под Донецком
11:54
В ОРДО еще 171 человек заразился COVID-19, за сутки 21 пациент умер
10:33
«ЛНР»: Восемь человек заболели и один умер от COVID-19
21:25
Срыв открытия КПВВ и «план Кравчука» для Донбасса. Что дальше? ►
14:14
«ЛНР»: За сутки — двое умерших и 17 заболевших COVID-19
10:45
«ДНР» заявила о 220 заболевших и 22 умерших от COVID-19 за сутки
15:55
«ДНР» сократила время работы своего пункта пропуска под Донецком
15:23
«ЛНР» разрешила заведениям общепита увеличить время работы
все новости
12:56
Закупленные для Донецкой области кислородные концентраторы прибудут к концу декабря
12:47
Умерла начальница «центра занятости ДНР»
12:22
Рада проведет только одно заседание на этой неделе из-за COVID-19
11:46
Какие КПВВ на Донбассе работают сегодня: данные ГПСУ
11:34
Верховная Рада может принять постановление об отмене карантина выходного дня
10:06
В рядах ВСУ — 42 новых случая COVID-19
09:56
Действующий мэр Краматорска проиграл на выборах городского головы
09:50
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
09:36
Коронавирус в Донецкой области: еще 16 умерших и 221 заболевший
09:23
Выручка предприятий Донецкой области от экспорта товаров за 9 месяцев уменьшилась на 19%
08:25
В Украине выявили 9832 заболевших коронавирусом за сутки
08:17
Штаб: Боевики за сутки дважды нарушили «режим тишины» на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
16 ноября, 09:50
Дайджест НД: Языковой скандал, насилие военных над женщинами на Донбассе ►
15 ноября, 18:16
Срыв открытия КПВВ и «план Кравчука» для Донбасса. Что дальше? ►
14 ноября, 21:25

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция