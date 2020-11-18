В ВСУ за сутки — 148 случаев COVID-19, один человек умер

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 148 новых случаев заражения COVID-19. Кроме этого, умер один заболевший ранее, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Умер военнослужащий в Николаевской области. 12 ноября его госпитализировали в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней». 17 ноября состояние здоровья пациента резко ухудшилось. По информации командования медсил, военный имел хронические сопутствующие заболевания.



«Выражаем соболезнования близким и родным», — отметили в командовании.



Из 148 новых случаев болезни госпитализированы 5 человек. Остальные лечатся дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 18 ноября коронавирусом в ВСУ болеет 2 443 человека. Всего за время пандемии выздоровели 5 719 человек, 12 — умерли.



На изоляции находится 379 человек.

За минувшие сутки, 17 ноября, в Украине выявили 12496 заболевших коронавирусом.