«Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что новый обмен удерживаемыми лицами может произойти только в случае принятия переговорщиками «дорожной карты».



В группировке ждут, что украинская сторона также прекратила уголовные производства в отношении ранее освобожденных удерживаемых лиц.



Представительница группировки «ЛНР» Ольга Кобцева, со своей стороны, опровергла заявления о проведении обмена до 24 декабря.



Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что удерживаемыми лицами между Украиной и «ЛДНР» может состояться 24 декабря 2020 года.