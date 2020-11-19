Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «ДНР» заявили, что главное условие обмена пленными — принятие «дорожной карты»

19 ноября 2020, 20:38

В «ДНР» заявили, что главное условие обмена пленными — принятие «дорожной карты»

«Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что новый обмен удерживаемыми лицами может произойти только в случае принятия переговорщиками «дорожной карты».

В группировке ждут, что украинская сторона также прекратила уголовные производства в отношении ранее освобожденных удерживаемых лиц.

Представительница группировки «ЛНР» Ольга Кобцева, со своей стороны, опровергла заявления о проведении обмена до 24 декабря.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что удерживаемыми лицами между Украиной и «ЛДНР» может состояться 24 декабря 2020 года.

ТЕГИ

Организации
ДНР ЛНР
Прочее
Обмен пленными

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 ноября
18:10
В ТКГ снова не удалось договориться об открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое»
17:22
«ДНР» начала прием заявок на российское гражданство среди иностранцев
12:56
Украина откроет сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» в середине декабря
11:18
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 20 ноября
10:30
«ДНР»: 219 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки
09:41
Двух работников «Воды Донбасса» спасли из-под завала в Харцызске
09:03
«ЛНР» заявила о новых 16 заболевших и двух умерших от коронавируса
21:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября
17:35
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
17:12
Судьба четырех горняков шахты в Донецке остается неизвестной более суток
16:00
«ДНР» запретила использовать камеры видеонаблюдения в общественных местах
все новости
22:13
В Москве задержали экс-члена Партии регионов по подозрению в контрабанде скифского золота
21:44
Следователя СБУ подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов у арестованного россиянина
21:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 ноября
20:38
В «ДНР» заявили, что главное условие обмена пленными — принятие «дорожной карты»
19:00
Минздрав: Украина до 7 декабря подпишет соглашение о поставках вакцин от COVID-19
18:13
В ЕС заявили, что признание РФ «документов» «Л/ДНР» на автомобили противоречит Минским соглашениям
18:10
В ТКГ снова не удалось договориться об открытии КПВВ «Счастье» и «Золотое»
18:02
Боевики ранили военного под Авдеевкой, заявил штаб ООС
17:47
Два инициированных Украиной заседания в ТКГ не состоялись: РФ отказалась от участия
17:33
Российскому актеру Гребенщикову запретили въезд в Украину
17:22
«ДНР» начала прием заявок на российское гражданство среди иностранцев
16:39
На Луганщине назначили повторные выборы поселкового головы, несмотря на решение суда
все новости
ВИДЕО
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
18 ноября, 17:35
«Донецкий Гонгадзе»: Почему убили журналиста Игоря Александрова в 2001 году ►
18 ноября, 12:58
Как выборы изменили политическую карту Донецкой области ►
16 ноября, 22:24

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция