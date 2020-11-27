Украина в ОБСЕ потребовала от РФ назвать новую дату открытия КПВВ на Луганщине

Россия должна назвать новую дату открытия КПВВ на Донбассе после того, как она не смогла подготовиться к открытию КПВВ «Золотое» и «Счастье» в Луганской области 10 ноября, как об этом договаривались. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает «Укринформ».



«Та дата 10 ноября была хорошо известна всем с июля этого года. Подготовка к открытию продолжалась с обеих сторон линии соприкосновения, о чем было видно из ежедневных отчетов СММ. Украина выполнила свою работу, и Россия должна сделать свою. Если она не уложилась в срок, то об этом должно быть четко сказано и объявлена новая дата, когда российская сторона завершит свою подготовку», — сказал он во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября, в Вене.



Цымбалюк призвал РФ также открыть имеющиеся КПВВ в Донецкой области «и позволить гражданам Украины встречаться со своими родственниками, получать пенсии и надлежащее лечение, а также не ограничивать их проезд собственной страной».



Отдельно украинский посол напомнил российской стороне об ее обязательствах обеспечить полный и безусловный доступ международных организаций, включая МККК, ко всем удерживаемым лицам на временно оккупированной территории Донбасса.

Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и «ЛНР» объясняли блокирование тем, что не были согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности, движение автобуса.



На КПВВ вблизи Счастья жители неподконтрольных территорий смогут получать социальные выплаты.



На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики осуществляют только дважды в неделю.