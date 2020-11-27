На Донетчине военный избил и поджег сослуживца

Военная прокуратура Донецкого гарнизона задержала военнослужащего, который избил своего сослуживца, после чего поджег его. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



«Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами», — сообщили правоохранители.



Пострадавшего военного доставили в Центральную городскую больницу Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой нижней конечности.



Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.