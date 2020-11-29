У Зеленского рассчитывают на участие администрации Байдена в урегулировании на Донбассе

Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что есть надежда на поддержку администрации новоизбранного президента Джо Байдена в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом он рассказал в эфире nелеканала «Украина 24».



«Для нас это будет очень полезным инструментом, поскольку тогда мы сможем нашу точку зрения по видоизменению Минских соглашений подкрепить позицией еще одного стейкхолдера. Если они демонстрируют активное желание подключиться в этот процесс, то может возникнуть новый какой-то формат и это точно для Украины очень позитивный сигнал», — сказал он.

В августе 2019 года тогдашний спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил о том, что Соединенных Штаты готовы подключиться к «нормандскому формату» по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.