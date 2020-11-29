Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Зеленского рассчитывают на участие администрации Байдена в урегулировании на Донбассе

29 ноября 2020, 11:46

У Зеленского рассчитывают на участие администрации Байдена в урегулировании на Донбассе

Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что есть надежда на поддержку администрации новоизбранного президента Джо Байдена в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом он рассказал в эфире nелеканала «Украина 24».

«Для нас это будет очень полезным инструментом, поскольку тогда мы сможем нашу точку зрения по видоизменению Минских соглашений подкрепить позицией еще одного стейкхолдера. Если они демонстрируют активное желание подключиться в этот процесс, то может возникнуть новый какой-то формат и это точно для Украины очень позитивный сигнал», — сказал он.

В августе 2019 года тогдашний спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил о том, что Соединенных Штаты готовы подключиться к «нормандскому формату» по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

ТЕГИ

Прочее
война на Донбассе конфликт на Донбассе
Люди
Джо Байден Давид Арахамия
Организации
Слуга народа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:03
ОБСЕ зафиксировала движение грузовых поездов через неподконтрольный участок границы
10:00
«ДНР»: Из-за коронавируса умерли уже более 1 тысячи человек
09:26
«ЛНР» за сутки зарегистрировала две смерти и восемь новых пациентов с COVID-19
21:45
У Зеленского готовят план «Б» по Донбассу. «Л-ДНР» собирают «резервистов» ►
14:11
Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи Петровского
11:07
«ДНР»: 18 смертей и 132 новых случая заражения COVID-19
10:07
«ДНР» два месяца умалчивала о взрыве, в ходе которого пострадали трое детей
09:23
«ЛНР» зарегистрировала четыре новых случая COVID-19 и одну смерть
09:06
На заводе в подконтрольном «ДНР» Харцызске произошла стихийная забастовка
16:22
Работа КПВВ на Донбассе будет ограничена до середины 2021 года — прогноз ООН
12:27
В Макеевке хотят испытывать российскую взрывчатку
10:52
«ДНР»: 146 новых случаев и 17 смертей от COVID-19
все новости
14:03
ОБСЕ зафиксировала движение грузовых поездов через неподконтрольный участок границы
12:10
На Донетчине — 391 новый случай COVID-19 и одна смерть
11:46
У Зеленского рассчитывают на участие администрации Байдена в урегулировании на Донбассе
11:00
«ДНР» на один день откроет своей пункт пропуска у Еленовки
10:33
Кравчук рассказал о встречных требованиях России на переговорах по Донбассу
10:00
«ДНР»: Из-за коронавируса умерли уже более 1 тысячи человек
09:26
«ЛНР» за сутки зарегистрировала две смерти и восемь новых пациентов с COVID-19
09:05
Штаб: Боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям
08:22
В Украине выявили еще почти 13 тысяч заболевших коронавирусом
21:45
У Зеленского готовят план «Б» по Донбассу. «Л-ДНР» собирают «резервистов» ►
17:55
РБК: Россия отказывается проводить обмен пленными в этом году
16:33
В «Слуге народа» заявили, что предпосылок для немедленного введения локдауна в Украине нет
все новости
ВИДЕО
У Зеленского готовят план «Б» по Донбассу. «Л-ДНР» собирают «резервистов» ►
28 ноября, 21:45
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
23 ноября, 10:15

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция