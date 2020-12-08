Российская сторона отказывается от встречи по ситуации с убийством на границе с Украиной

Российская сторона отказывается от встречи с украинскими пограничниками и заявляет об одностороннем расследовании ситуации со стрельбой на границе 4 декабря, в результате которой пограничниками РФ был убит человек.



Об этом «Украинской правде» сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.



Первая встреча состоялась между помощниками пограничных представительств и не дала никаких результатов, так какроссийская сторона не представила никакой объективной информации о возможном нарушении границы и гибели человека, отметил представитель ГПСУ.



Учитывая это, украинская сторона обратилась к пограничному представителю РФ по Белгородскому и Воронежскому участках провести встречу заместителей пограничных представителей сторон.



"В то же время российская сторона заявила о проведении одностороннего расследования и не согласилась на предложенную встречу. Ее проведение они считают преждевременным. Кроме того РФ не сообщила, когда такая встреча вообще может произойти", - рассказал Демченко.



По его словам, сложившаяся ситуация похожа исключительно на манипулирование и сокрытие информации со стороны российского погранведомства.

4 декабря ФСБ сообщила, что на границе России и Украины произошла стрельба. Якобы трое неизвестных прорвались через границу со стороны Украины. По словам российской стороны, при попытке задержания произошла перестрелка, в результате которой один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.



Госпогранслужба Украины не нашла подтверждения заявлению ФСБ РФ о нарушении группой лиц правил пересечения границы и перестрелке. Также российская сторона не предоставила информация о погибшем.



По данным «Радио Свобода», погибшим является гражданин Украины, житель Сумской области Евгений Голубев. Источник издания в правоохранительных органах Украины высказал сомнение, что Голубев был контрабандистом. Также он допустил, что Голубев мог стать случайной жертвой и теперь российские пограничники пытаются скрыть истинные факты его гибели.