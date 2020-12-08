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Полиция задержала военных, которые торговали оружием из зоны ООС

08 декабря 2020, 18:25

Полиция задержала военных, которые торговали оружием из зоны ООС

Оперативники Нацполиции задержали группу военнослужащих ВСУ за торговлю оружием. Они проходят службу в Донецкой и Одесской областях. Об этом сообщили в Департаменте борьбы с наркопреступностью.

Военные наладили продажу оружия и боеприпасов и снабжения из зоны проведения ООС. Сейчас задержали организатора и еще одного участника.

Летом оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью НПУ получили информацию о том, что военнослужащие наладили продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов на территории Одесской и Донецкой областей.

Для разоблачения лиц, причастных к хищению и незаконному сбыту оружия, полицейским понадобилось шесть месяцев. За это время правоохранители установили организаторов и участников группировки, места нахождения схронов оружия и задокументировали сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловых и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним, бронежилетов и боеприпасов различного калибра. В сумме проведены оперативные закупки огнестрельного оружия, боеприпасов почти на $15 тысяч.

Обыски провели одновременно в домах и автомобилях фигурантов на территории Одесской и Донецкой областей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.



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Донецкая область

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