Полиция задержала военных, которые торговали оружием из зоны ООС

Оперативники Нацполиции задержали группу военнослужащих ВСУ за торговлю оружием. Они проходят службу в Донецкой и Одесской областях. Об этом сообщили в Департаменте борьбы с наркопреступностью.



Военные наладили продажу оружия и боеприпасов и снабжения из зоны проведения ООС. Сейчас задержали организатора и еще одного участника.



Летом оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью НПУ получили информацию о том, что военнослужащие наладили продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов на территории Одесской и Донецкой областей.



Для разоблачения лиц, причастных к хищению и незаконному сбыту оружия, полицейским понадобилось шесть месяцев. За это время правоохранители установили организаторов и участников группировки, места нахождения схронов оружия и задокументировали сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловых и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним, бронежилетов и боеприпасов различного калибра. В сумме проведены оперативные закупки огнестрельного оружия, боеприпасов почти на $15 тысяч.



Обыски провели одновременно в домах и автомобилях фигурантов на территории Одесской и Донецкой областей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.





