Оборонный бюджет США включает $250 млн военной помощи Украине

Бюджет на национальную оборону США в 2021 году предусматривает предоставление 250 млн долларов Украине. Средства планируется выделить для финансирования дополнительного обучения, летального и нелетального вооружения и технику, а также оказание консультационных услуг украинской армии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу сенатора США Роба Портмана.



«Я аплодирую своим коллегам по Сенату за то, что они приняли отчет конференции NDAA на 2021 финансовый год, который ясно дает понять, что Америка поддерживает украинский народ в его борьбе за демократическое, процветающее и независимое будущее перед лицом российской агрессии», — сказал Портман.



Кроме того, 75 млн из 250 млн долларов предназначены специально для оборудования летального характера, что на 25 млн долларов больше, чем в 2020 году.



Портман также предложил Министерству обороны США разработать новую многолетнюю стратегию поддержки развития вооруженных сил Украины, увеличивая их возможности и обеспечивая ресурсный план для помощи США в области безопасности.



«Украинские военные мужественно боролись против российской агрессии на Донбассе и добились огромных успехов. Я давно выступал за разработку всеобъемлющего, многолетнего плана помощи в области безопасности, и я рад, что принятый Сенатом отчет о конференции NDAA на 2021 финансовый год направляет Министерство обороны и Государственный департамент искать способы помочь украинским военным продолжить их траекторию роста в профессиональном плане», — пояснил Портман.



Сенатор добавил, что призвал правительство Украины продолжать свои усилия по искоренению коррупции и был автором прошлых законов, связывающих помощь с продолжающейся антикоррупционной реформой.



«Эти условия сохраняются, и я с нетерпением жду увидеть, как правительство президента Зеленского продолжит продвигаться вперед в антикоррупционной повестке дня», — указал сенатор.



Портман заверил, что Конгресс США продолжит следить за тем, чтобы украинские вооруженные силы обладали необходимыми возможностями для защиты своей суверенной территории — на суше, на море и в воздухе.



Законопроект еще должен подписан президент США.