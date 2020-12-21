ЕС разрабатывает механизм предоставления Украине вакцин от коронавируса

Европейский Союз разрабатывает механизм предоставления третьим странам, включая Украину, вакцины от коронавируса. В то же время, для их безопасного использования — необходимо обеспечить условия хранения препарата. Об этом на брифинге рассказал представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий.



«Мы, как страна, являемся в приоритете, минимум, выделения того количества вакцины в первую очередь для врачей и населения более преклонного возраста. Это хорошая новость. Механизм разрабатывается, и я думаю, он будет готов где-то до середины января. Плохая новость — относительно требования хранения и транспортировки этой вакцины», — сказал Точицкий.



Он отметил, что Украина должна, как и любая другая страна, обеспечить хранилища для хранения соответствующих вакцин.



По его словам, вакцина будет предоставляться Европейским Союзом через государство-посредника. Точицкий предполагает, что в случае Украины это может быть Польша.