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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря

21 декабря 2020, 22:45

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 258 случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 32 512 случаев COVID-19. Из них 22 151 человек выздоровел, 656 — умерли.

В Луганской области лабораторно подтвержден 141 новый случай COVID-19. Вследствие осложнений умер один человек. За все время исследований коронавирус выявлен у 8900 человек. Из них выздоровели — 6309, умерли 240 человек.

Боевые действия

Украина направила ноту в СММ ОБСЕ после гранатометного обстрела боевиками трактора на Донетчине 20 декабря. В результате обстрела тракторист получил легкие ранения.

В Луганской области 17 декабря пропал военнослужащий Объединенных сил. По данным штаба, его задержали боевики.

Общество

Суд в Чехии заочно приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего мужчину, который воевал в рядах боевиков «ДНР».

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