По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 258 случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 32 512 случаев COVID-19. Из них 22 151 человек выздоровел, 656 — умерли.



В Луганской области лабораторно подтвержден 141 новый случай COVID-19. Вследствие осложнений умер один человек. За все время исследований коронавирус выявлен у 8900 человек. Из них выздоровели — 6309, умерли 240 человек.





Боевые действия



Украина направила ноту в СММ ОБСЕ после гранатометного обстрела боевиками трактора на Донетчине 20 декабря. В результате обстрела тракторист получил легкие ранения.



В Луганской области 17 декабря пропал военнослужащий Объединенных сил. По данным штаба, его задержали боевики.



Общество



Суд в Чехии заочно приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего мужчину, который воевал в рядах боевиков «ДНР».



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