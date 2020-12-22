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Юлия Свириденко сменила Ковалив на должности замглавы Офиса президента

22 декабря 2020, 10:15

Юлия Свириденко сменила Ковалив на должности замглавы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил с должности заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, назначив на этот пост Юлию Свириденко.

«Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины», — говорится в обнародованном указе.

Вслед за этим на сайте президента был опубликован другой указ «О назначении Свириденко заместителем руководителя Офиса президента».

Ранее сообщалось, что Юлия Ковалив покинула должность заместителя лавы Офиса президента, но осталась в команде президента Владимира Зеленского.

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