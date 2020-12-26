В Донецкой области выявили еще 360 больных коронавирусом

За минувшие сутки в Донецкой области подтвердили еще 360 случаев инфицирования коронавирусом, среди которых 14 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



80 новых случаев выявили в Славянской ОТГ, 67 в Мариупольской, 35 в Краматорской, 32 в Николаевской, 28 в Бахмутской, 19 в Константиновской, 17 в Торецкой, 14 в Добропольской, 12 в Белозерской, десять в Покровской, девять в Волновахской, по семь в Великоновоселковской и Новодонецкой ОТГ, шесть в Александровской ОТГ, пять в Черкасской, четыре в Андреевской, по два в Лиманской и Очеретинской ОТГ, по одному в Ольгинской, Хлебодаровской, Комарской и Угледарской ОТГ.



О новых летальных случаях не сообщается.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 34 585 заболевших коронавирусом. Из них 25 164 человека выздоровели, а 683 умерли. Продолжает болеть 11 391 пациент.