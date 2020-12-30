Языковой омбудсмен назвал нарушением прав человека отмену госстатуса украинского языка в ОРДЛО

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что лишение украинского языка статуса государственного на неподконтрльных территориях является нарушением прав человека.



«На оккупированных территориях Украины отменено языковое законодательство, чем украинский язык был лишен статуса государственного. Это не только примитивная имитация процедур так называемой законотворческой деятельности оккупационного режима. Это нарушение прав человека, о чем уведомлены депутаты ПАСЕ, Верховный комиссар ОБСЕ», — сказал Креминь в интервью «Интерфакс-Украина».



Он надеется, что информация, которую его Секретариат собирает вместе с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, станет предметом его ежегодного отчета в 2021 году, и будет растиражирована по всему миру.



На вопрос, какой должна быть языковая политика на временно неподконтрольной территории Донбасса и Крыма после деоккупации, Креминь ответил: «Крым, Донбасс — это Украина, а люди, которые там живут — украинцы. Никак их нельзя отделять. В том числе в языковом вопросе».



В то же время, омбудсмен добавил, что на сегодня, прежде всего, нужно говорить о лучшем доступе детей с оккупированных территорий к украинскому образованию.



На вопрос, нужно ли будет принимать определенные переходные положения закона о языке после деоккупации территорий, Креминь заявил, что этот вопрос к Верховной Раде.

6 марта 2020 года группировка «ДНР» лишила украинский язык государственного статуса на подконтрольной ей территории. 3 июня аналогичное решение приняла «ЛНР».



Кроме того, «ДНР» и «ЛНР» убрали украинский язык из образовательных программ.