Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Языковой омбудсмен назвал нарушением прав человека отмену госстатуса украинского языка в ОРДЛО

30 декабря 2020, 12:05

Языковой омбудсмен назвал нарушением прав человека отмену госстатуса украинского языка в ОРДЛО

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что лишение украинского языка статуса государственного на неподконтрльных территориях является нарушением прав человека.

«На оккупированных территориях Украины отменено языковое законодательство, чем украинский язык был лишен статуса государственного. Это не только примитивная имитация процедур так называемой законотворческой деятельности оккупационного режима. Это нарушение прав человека, о чем уведомлены депутаты ПАСЕ, Верховный комиссар ОБСЕ», — сказал Креминь в интервью «Интерфакс-Украина».

Он надеется, что информация, которую его Секретариат собирает вместе с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, станет предметом его ежегодного отчета в 2021 году, и будет растиражирована по всему миру.

На вопрос, какой должна быть языковая политика на временно неподконтрольной территории Донбасса и Крыма после деоккупации, Креминь ответил: «Крым, Донбасс — это Украина, а люди, которые там живут — украинцы. Никак их нельзя отделять. В том числе в языковом вопросе».

В то же время, омбудсмен добавил, что на сегодня, прежде всего, нужно говорить о лучшем доступе детей с оккупированных территорий к украинскому образованию.

На вопрос, нужно ли будет принимать определенные переходные положения закона о языке после деоккупации территорий, Креминь заявил, что этот вопрос к Верховной Раде.

6 марта 2020 года группировка «ДНР» лишила украинский язык государственного статуса на подконтрольной ей территории. 3 июня аналогичное решение приняла «ЛНР».

Кроме того, «ДНР» и «ЛНР» убрали украинский язык из образовательных программ.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Тарас Креминь
Прочее
украинский язык
Места
Крым Луганск ОРДЛО Донецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:05
Языковой омбудсмен назвал нарушением прав человека отмену госстатуса украинского языка в ОРДЛО
10:03
«ДНР»: 185 заболевших и 22 смерти от коронавируса
08:35
«ЛНР» зарегистрировала две смерти и 23 новых случая заболевания коронавирусом
08:18
ОБСЕ снова обнаружила на Донбассе российский комплекс радиоэлектронной борьбы
22:43
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря
18:38
В «ДНР» пригрозили отправлять автомобили с украинскими номерами на штрафстоянку
16:07
Предприятия при «ДНР» загружены только на 15%. Пушилин просит Путина «дать работать»
12:25
«Явно удар не под меня». Асеев обнародовал настоящую переписку с задержанным «ДНР» Манекиным
12:14
«ДНР» зарегистрировала 21 смерть и 223 новых случая заражения COVID-19
09:45
ОБСЕ: «ДНР» готовила запрещенные учения под Донецком
08:29
В «ЛНР» заявили о двух летальных случаях из-за коронавируса
22:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
12:35
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов ►
12:05
Языковой омбудсмен назвал нарушением прав человека отмену госстатуса украинского языка в ОРДЛО
11:37
Жителя Мариуполя приговорили к четырем годам за кражи и участие в группировке «ДНР»
10:35
Замглавы Офиса президента Татаров избежал ареста
10:34
В ВСУ – еще один летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 100 человек
10:03
«ДНР»: 185 заболевших и 22 смерти от коронавируса
09:27
На Донетчине выявили еще 343 заболевших COVID-19. Умерли девять пациентов
08:35
«ЛНР» зарегистрировала две смерти и 23 новых случая заболевания коронавирусом
08:18
ОБСЕ снова обнаружила на Донбассе российский комплекс радиоэлектронной борьбы
08:18
За сутки в Украине выявлено почти 8 тысяч заболевших ковидом и рекордное число выздоровевших
07:58
Штаб: На Донбассе семь раз нарушен «режим тишины»
22:43
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря
все новости
ВИДЕО
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов ►
30 декабря, 12:35
Дайджест НД: задержания за украинский паспорт, роскошная жизнь «чиновников ДНР»
27 декабря, 21:10
Донбасс между миром и войной: итоги 2020 года и планы на 2021-й ►
27 декабря, 10:38

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция