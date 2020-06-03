«ЛНР» убрала украинский язык из образовательных программ

«Минобразования ЛНР» исключило изучение украинского языка из базовой части учебных планов общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщила «замминистра образования и науки» Ольга Жданова.



По ее словам, решение принято в связи проведенным социологическим опросом родителей школьников о необходимости изучения тех или иных дисциплин, в том числе украинского языка. Его результат якобы показал отсутсвие обоснований оставлять предмет в программе.



«На сегодняшний момент родителям будет предложено либо изучение украинского языка в количестве одного часа в неделю в той части, которая формируется участниками образовательного процесса. Также дан выбор родителям изучать их детьми украинский язык в качестве факультатива, который не предполагает оценивание за изучение данного предмета», — рассказала она.



Также сегодня «народный совет ЛНР» принял решение лишить украинский язык «государственного статуса» на подконтрольной группировке территории Луганской области. «Государственным» остался только русский.

Напомним, в марте «ДНР» также лишила украинский язык «государственного статуса» и убрала его из образовательных программ на подконтрольной ей территории Донетчины.