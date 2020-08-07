Минюст США планирует конфисковать недвижимость Коломойского

Министерство юстиции США намерено конфисковать два объекта недвижимости в этой стране, приобретенные на средства, незаконно выведенные из украинского ПриватБанка его бывшими собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом говорится в сообщении Минюста США.



Прокуроры направили на рассмотрение суда Южного округа штата Флорида две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле, штат Кентукки, и в Далласе, штат Техас, приобретенных на незаконно присвоенные деньги ПриватБанка. Оба объекта подлежат конфискации на основании нарушения статута о незаконной легализации федеральных денежных средств.



Подчеркивается, что Коломойский и Боголюбов присвоили и растратили «миллиарды долларов» из Приватбанка путем получения фиктивных займов и кредитных линий в 2008-2016 годы до национализации этого украинского банка. Им инкриминируется перевод части похищенных средств в США через сеть фиктивных фирм и отделение ПриватБанка на Кипре.



В сообщении упоминаются также Мордехай Корф и Уриель Лабер, которые с Коломойским и Боголюбовым в Майами зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования денег, незаконно выведенных из ПриватБанка.



По данным американских прокуроров, на эти средства были куплены офисные здания PNC Plaza в Луисвилле и бывшая штаб-квартира компании CompuCom в Далласе. Общая стоимость этих бизнес-центров составляет около 70 миллионов долларов.



The Washington Post отмечает, что на отмытые деньги в США Коломойский и Боголюбов приобрели более 5 миллионов гектаров недвижимости в Огайо, а также сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость в Техасе и других штатах.



Ранее Коломойский отрицал обвинения в краже денег из ПриватБанка. Однако после того, как обвинения были выдвинуты, его адвокат отказался комментировать что-либо по этому делу.



В США украинскому олигарху грозит уголовная ответственность по делу о возможном отмывании денег. Во вторник ФБР провела обыски в офисах компании Optima, владельцем которой является Коломойский.