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На Донбассе зафиксировали новые обстрелы

08 января 2021, 09:10

На Донбассе зафиксировали новые обстрелы

За минувшие сутки со стороны пророссийских боевиков на Донбассе зафиксировано 8 случаев обстрела по украинским позициям. С начала текущих суток боевики еще четыре раза открывали огонь, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, вчера велся огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также — крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Вблизи Хутора Вольного зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного на Приазовье боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой зафиксировано применение ручного противотанкового гранатомета, у Гранитного — автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вместе с тем в штабе подчеркнули, что украинские военные открывали гонь в ответ. Потерь среди военнослужащих не зафиксиовано.

С начала текущих суток, 8 января, украинской стороной зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Военные ВСУ также от

В частности, на Приазовье незаконные воруженные формирования открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

Боевики группировки «ДНР» заявили о трех обстрелах 7 января в районе населенных пунктов Минеральное, Спартак и Яковлевка.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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