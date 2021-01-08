Боевики стреляли из запрещенного вооружения. ВСУ дали адекватный ответ

В течение текущих суток, 8 января, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики открывали огонь вблизи Водяного на Приазовье и вблизи Водяного Ясиноватского района. Огонь в направлении позиций ОС велся из 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«В ответ на обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь нет», — говорится в сообщении.



Кроме этого, боевики дважды открывали провокационный огонь в направлении рабочей бригады КП «Вода Донбасса», в результате чего сорвано восстановление участка водопровода «Горловка — Торецк» в Донецкой области.