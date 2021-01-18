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Открыто дело против полицейского, который застрелил предпринимателя под Мариуполем

18 января 2021, 09:05

Открыто дело против полицейского, который застрелил предпринимателя под Мариуполем

Открыто уголовное производство против полицейского, который под Мариуполем 16 января застрелил местного предпринимателя Владимира Мигоцкого. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По версии следствия, 16 января сотрудниками Кальмиусского отделения полиции Мариуполя в лесополосе неподалеку от поселка Сартана обнаружили незаконную вырубку леса группой лиц. Во время документирования этого факта работниками полиции у «лесорубов» изъято их оборудование и два автомобиля: легковой «ВАЗ-2112» и грузовик «ГАЗ-3302».

На место происшествия приехал 66-летний Владимир Мигоцкий - отец одного из подозреваемых. Несмотря на запрет полицейских, он сел за руль грузовика, который изымался, и начал движение, отметили в прокуратуре.

По предварительным данным, с целью остановки автомобиля один из полицейских применил огнестрельное оружие, в результате чего водитель получил смертельное ранение и погиб на месте.

По факту причинения правоохранителем открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по части 1 статьи 115 (убийство) и части 3 статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Ранее другой сын Владимира Мигоцкого заявил «Новостям Донбасса», что версия правоохранителей не соответствует действительности.

Он утверждает, что в тот день его брат приехал в Сартану на «Газели», чтобы вытащить застрявший автомобиль друга. Однако вытащить авто не получалось. Он отъехал к лежавшей неподалеку куче дров и загрузил несколько бревен в заднюю часть «Газели», чтобы нагрузить колеса для лучшего сцепления и таким образом вытащить легковушку. В этот момент к ним подъехали полицейские, которые интерпретировали происходящее как незаконную вырубку леса. Мигоцкий-старший с двумя сопровождавшими привез паспорт сына. Разговор перерос в словесную перепалку, пожилой мужчина сел за руль грузовика и отъехал. Один из полицейских открыл огонь из автомата по машине и убил Владимира Мигоцкого.

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