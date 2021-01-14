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Мариупольского бизнесмена застрелили во время задержания. Начато расследование

Обновлено
16 января 2021, 22:27

Мариупольского бизнесмена застрелили во время задержания. Начато расследование

Бывший директор рынка «Киевский» в Мариуполе, предприниматель Владимир Мигоцкий был убит 16 января полицейским в поселке Сартана под Мариуполем. Эту информацию «Новостям Донбасса» подтвердил его сын Александр Мигоцкий, который сейчас является директором этого рынка.

О случившемся также сообщила пресс-служба полиции Донецкой области. При этом версии сторон отличаются.

Версия полиции

Наряд полиции застал группу людей за незаконной вырубкой леса. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Во время патрулирования полицейские обнаружили четырех лесорубов и их автомобиль «Газель». Во время документирования уголовного преступления один из мужчин, 1987 года рождения, пытался покинуть место преступления на автомобиле.

«На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского. В соответствии со статьей 46 Закона Украины "О Национальной полиции" стражи порядка применили оружие для остановки авто путем его повреждения. При этом пуля попала в водителя», — рассказали в полиции.

По факту смертельного ранения мужчины Главным управлением Нацполиции в Донецкой области начато служебное расследование.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу, степень тяжести телесных повреждений устанавливается. По факту травмирования полицейского открыто уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

На месте происшествия работают руководство полиции Донецкой области, работники Госбюро расследований и прокуратуры. Они проверяют обстоятельства происшествия.

Версия сына убитого

Александр Мигоцкий узнал о случившемся от своего брата Антона, который был там.

Антон поехал на «Газели» в поселок, чтобы вытащить застрявшую легковую машину друга. У него не получалось. Он отъехал к лежавшей неподалеку куче дров и загрузил несколько бревен в заднюю часть «Газели», чтобы нагрузить колеса для лучшего сцепления и таким образом вытащить легковушку.

В этот момент на машине подъехал заместитель начальника Ильичевского (Кальмиусского — ред.) райотдела полиции Мариуполя, который обвинил Антона в незаконной вырубке деревьев и потребовал паспорт. Документов у Антона с собой не оказалось. Он позвонил своему отцу, Владимиру Мигоцкому, чтобы тот привез паспорт. Мигоцкий-старший приехал в сопровождении двух человек. Он поинтересовался у полицейских, на каком основании был задержан сын.

«Отец полицейскому задает вопрос: "Вы его поймали на вырубке деревьев или остановили машину, в которой были деревья? Это разные вещи"», — пересказывает Александр.

В результате отец задержанного начинает ругаться с полицейскими. После этого он берет у сына ключи от «Газели», залазит в нее и начинает трогаться. Полиция его «отпускает» на 50 метров, а после этого открывает огонь.

Полицейские увезли стрелявшего в больницу и забрали автомат с места происшествия.

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