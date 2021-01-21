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В переговорах ТКГ по Донбассу поучаствовал советник Путина. Потребовал рассмотреть план «Л-ДНР»

21 января 2021, 20:58

В переговорах ТКГ по Донбассу поучаствовал советник Путина. Потребовал рассмотреть план «Л-ДНР»

В сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы принял участие заместитель главы Администрации президента России, участник Нормандского формата на уровне советников Дмитрий Козак. Об этом рассказали участники заседания, которое проходило в формате видеоконференции.

В совем выступлении Козак затронул тему «дорожной карты» по выполнению Минских соглашений, о которой стороны не могут договориться.

«Козак был очень раздражен, говорил эмоционально. Как обычно, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали "дорожную карту", предложенную Россией через своих марионеток», — рассказал представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Денис Казанкий.

Приглашенный Россией на заседание ТКГ представитель группировки «ЛНР» Родион Мирошник заявил, что Козак был недоволен тем, что Украина внесла разные проекты «дорожных карт» в Минский и Нормандский форматы.

По логике советника президента РФ, если внесен проект в Нормандский формат, то старый из Минска должен быть отозван, так как «оба формата работают над одним процессом урегулирования».

«По словам Козака, в Н4 (Нормандском формате, — ред.) не будет разрабатываться никакой карты по урегулированию, только отдельные рекомендации для [Трехсторонней] контактной группы от Н4, саму же дорожную карту урегулирования должны разработать и согласовать стороны конфликта Киев и Донбасс в Контактной группе», — подчеркнул Мирошник.

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На рассмотрение ТКГ осенью 2020 года были внесены два плана: первый — группировок «ДНР» и «ЛНР» (ОРДЛО), второй — украинской делегации. Россия и «Л-ДНР» раскритиковали украинский план, подчеркивая, что он не соответствует Минским соглашениям. В свою очередь делегация Украины отказалась рассматривать план представителей ОРДЛО, потому что не признает их субъектность. Россия не хочет признавать себя стороной конфликта на Донбассе.

Кроме того, «дорожную карту» выполнения Минских соглашений пытаются составить советники лидеров Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия). Их предыдущая встреча состоялась 12 января, но прогресса достигнуто не было. Следующий контакт советников запланирован на 22 января.

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Трехсторонняя контактная группа дорожная карта

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