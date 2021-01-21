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Кравчук предложил собрать для Нормандского формата «лучшие» идеи по Донбассу

21 января 2021, 20:03

Кравчук предложил собрать для Нормандского формата «лучшие» идеи по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил координатору политической подгруппы Пьеру Морелю, выработать и представить «единый документ, в который войдут лучшие предложения сторон» для решения конфликта на Донбассе.  Об этом сообщается в Телеграм-канале украинской делегации по итогам заседания ТКГ 21 января.

Этим документом смогут воспользоваться переговорщики из Нормандской четверки (Германии, России, Украины и Франции). Выработка единого документа, который примут лидеры государств Нормандского формата, является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ, считают в украинской делегации.

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Переговоры политических советников Нормандского формата (Украина, Германия, Франция и Россия) в Берлине состоялись 12 января. В Офисе президента Украины назвали их непростыми, но конструктивными. Представители России на переговорах заявили, что по итогам консультаций в Берлине «похвастаться нечем».

В переговорах был объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников состоится в пятницу, 22 января.

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