Кравчук предложил собрать для Нормандского формата «лучшие» идеи по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил координатору политической подгруппы Пьеру Морелю, выработать и представить «единый документ, в который войдут лучшие предложения сторон» для решения конфликта на Донбассе. Об этом сообщается в Телеграм-канале украинской делегации по итогам заседания ТКГ 21 января.



Этим документом смогут воспользоваться переговорщики из Нормандской четверки (Германии, России, Украины и Франции). Выработка единого документа, который примут лидеры государств Нормандского формата, является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ, считают в украинской делегации.

Переговоры политических советников Нормандского формата (Украина, Германия, Франция и Россия) в Берлине состоялись 12 января. В Офисе президента Украины назвали их непростыми, но конструктивными. Представители России на переговорах заявили, что по итогам консультаций в Берлине «похвастаться нечем».



В переговорах был объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников состоится в пятницу, 22 января.