Украина еще раз предложила России разблокировать обмен пленными на Донбассе

Руководительница гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе, народный депутат Галина Третьякова предложила российской делегации разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами.



«Руководитель гуманитарной подгруппы народный депутат Украины Третьякова на заседании гуманитарной подгруппы, состоявшемся 19 января, в очередной раз предложила российской стороне разблокировать процесс возвращения взаимно удерживаемых в связи с конфликтом лиц, который, согласно предварительным договоренностям, не должен прекращаться ни при каких условиях. Ждем соответствующих решений руководства российской делегации», - говорится в сообщении в Телеграм-канале украинской делегации по итогам заседания ТКГ.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что группировки «Л-ДНР» передадут посреднику девятерых незаконно удерживаемых лиц. Группировки «ДНР» и «ЛНР» могут передать нескольких удерживаемых нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку по двум маршрутам.