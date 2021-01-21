Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина еще раз предложила России разблокировать обмен пленными на Донбассе

21 января 2021, 20:06

Украина еще раз предложила России разблокировать обмен пленными на Донбассе

Руководительница гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе, народный депутат Галина Третьякова предложила российской делегации разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами.

«Руководитель гуманитарной подгруппы народный депутат Украины Третьякова на заседании гуманитарной подгруппы, состоявшемся 19 января, в очередной раз предложила российской стороне разблокировать процесс возвращения взаимно удерживаемых в связи с конфликтом лиц, который, согласно предварительным договоренностям, не должен прекращаться ни при каких условиях. Ждем соответствующих решений руководства российской делегации», - говорится в сообщении в Телеграм-канале украинской делегации по итогам заседания ТКГ.

Читайте также:

Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что группировки «Л-ДНР» передадут посреднику девятерых незаконно удерживаемых лиц. Группировки «ДНР» и «ЛНР» могут передать нескольких удерживаемых нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку по двум маршрутам. 


Власти Украины раскритиковали факт участия Медведчука в передаче удерживаемых. Так, украинский МИД заявил, что «этот шаг РФ является ударом по Нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе» и нарушает устоявшийся механизм освобождения и обмена.

Украинская делегация в ТКГ полагает, что Россия и Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Виктор Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина. Он участвовал в освобождении пленных на Донбассе во время президентства Петра Порошенко. С избранием на пост главы государства Владимира Зеленского переговоры об обменах велись без его участия.

ТЕГИ

Прочее
Обмен пленными
Прочее
переговоры в Минске

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:06
Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»
18:52
В «ДНР» говорят, что качество питьевой воды в Донецке пришло в норму
16:43
Жители ОРЛО не смогли поговорить с ОБСЕ без разрешения боевиков
14:47
«Л-ДНР» могут передать пленных через КПВВ или аэропорт Минска
12:07
«ДНР» на день возобновить работу КПВВ под Донецком 22 января
10:03
«ДНР»: 232 новых заболевших COVID и 19 смертей
09:22
В «ЛНР» за сутки зарегистрировали 3 смерти и 27 новых случаев заболевания коронавирусом
23:38
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
21:41
В декабре «Л-ДНР» задержали минимум 9 человек
20:32
Украинские спецслужбы должны будут проверить людей, которых передадут «Л-ДНР»
16:37
«ДНР» пригласила на переговоры ТКГ бывшего замглавы МЧС в Кабмине Януковича
13:10
В «ДНР» рассказали, что прохождение техосмотра будет сложнее, чем в России
все новости
20:06
Украина еще раз предложила России разблокировать обмен пленными на Донбассе
20:03
Кравчук предложил собрать для Нормандского формата «лучшие» идеи по Донбассу
19:06
Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»
18:52
В «ДНР» говорят, что качество питьевой воды в Донецке пришло в норму
17:45
Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
17:39
Жителя Луганска подозревают в работе на разведку «ЛНР»
16:43
Жители ОРЛО не смогли поговорить с ОБСЕ без разрешения боевиков
16:35
В Харькове произошел пожар в доме престарелых. 15 человек погибли
15:39
Суд отпустил под домашний арест комбата, подозреваемого в избиении солдата на Донетчине
14:47
«Л-ДНР» могут передать пленных через КПВВ или аэропорт Минска
13:56
ЕСПЧ подтвердил нарушения прав человека во время протестов на Майдане
13:04
На Луганщине — 124 новыя случая COVID-19. Умерли еще шесть больных
все новости
ВИДЕО
Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
21 января, 17:45
Попытки активизации переговоров по Донбассу. Быть ли миру в 2021 году? ►
20 января, 15:53
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
18 января, 15:37

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция