Украина еще раз предложила России разблокировать обмен пленными на Донбассе

Руководительница гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе, народный депутат Галина Третьякова предложила российской делегации разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами.
«Руководитель гуманитарной подгруппы народный депутат Украины Третьякова на заседании гуманитарной подгруппы, состоявшемся 19 января, в очередной раз предложила российской стороне разблокировать процесс возвращения взаимно удерживаемых в связи с конфликтом лиц, который, согласно предварительным договоренностям, не должен прекращаться ни при каких условиях. Ждем соответствующих решений руководства российской делегации», - говорится в сообщении в Телеграм-канале украинской делегации по итогам заседания ТКГ.
Читайте также:Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что группировки «Л-ДНР» передадут посреднику девятерых незаконно удерживаемых лиц. Группировки «ДНР» и «ЛНР» могут передать нескольких удерживаемых нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку по двум маршрутам.
Власти Украины раскритиковали факт участия Медведчука в передаче удерживаемых. Так, украинский МИД заявил, что «этот шаг РФ является ударом по Нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе» и нарушает устоявшийся механизм освобождения и обмена.
Украинская делегация в ТКГ полагает, что Россия и Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.
Виктор Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина. Он участвовал в освобождении пленных на Донбассе во время президентства Петра Порошенко. С избранием на пост главы государства Владимира Зеленского переговоры об обменах велись без его участия.