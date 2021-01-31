Коронавирусную болезнь выявили еще у 25 жителей Луганщины, один умер

На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Девять случаев выявлено в Северодонецке, по четыре — в Лисичанске, Кормянском и Попаснянском районах, три — в Новоайдарском районе и один — в Троицком.



В результате осложнений умер 65-летний мужчина из Попаснянского района.



За все время исследований в области без учета ОРЛО COVID-19 зафиксировали у 13 918 человек, в том числе 514 детей. Из них выздоровели 11 677 пациентов (455 детей), умерли 397 человек.

За минувшие сутки, 30 января, положительные результаты на инфицирование ковидом в Украине получили 3 177 человек. Кроме этого, выздоровели 4126 человек, а 79 заболевших ранее умерли.