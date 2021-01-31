Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Коронавирусную болезнь выявили еще у 25 жителей Луганщины, один умер

31 января 2021, 14:19

Коронавирусную болезнь выявили еще у 25 жителей Луганщины, один умер

На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

Девять случаев выявлено в Северодонецке, по четыре — в Лисичанске, Кормянском и Попаснянском районах, три — в Новоайдарском районе и один — в Троицком.

В результате осложнений умер 65-летний мужчина из Попаснянского района.

За все время исследований в области без учета ОРЛО COVID-19 зафиксировали у 13 918 человек, в том числе 514 детей. Из них выздоровели 11 677 пациентов (455 детей), умерли 397 человек.

За минувшие сутки, 30 января, положительные результаты на инфицирование ковидом в Украине получили 3 177 человек. Кроме этого, выздоровели 4126 человек, а 79 заболевших ранее умерли.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:23
«ДНР»: Девятеро умерших и 83 заболевших COVID-19 за сутки в ОРДО
09:47
«ДНР» сообщила о получении первой партии российской вакцины от ковида
09:28
«ЛНР» заявила об одном умершем и 27 заболевших COVID-19
21:50
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
09:45
За сутки «ДНР» зарегистрировала 190 новых случаев заражения COVID-19
08:52
«ЛНР» зарегистрировала четыре смерти и 20 новых случаев заболевания коронавирусом
23:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 января
22:59
Боевики продолжают ограничивать передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
15:02
Прокуратура собирает информацию о работе тайной тюрьмы боевиков «Изоляция»
15:00
«ЛНР» повышает тарифы на коммуналку
12:54
«ДНР» подтвердила более 20 тысяч случаев коронавируса
08:50
«ЛНР» сообщила еще о двух умерших и 11 заболевших ковидом
все новости
15:23
«ДНР»: Девятеро умерших и 83 заболевших COVID-19 за сутки в ОРДО
14:19
Коронавирусную болезнь выявили еще у 25 жителей Луганщины, один умер
13:30
На Донетчине выявили еще 182 больных COVID-19
11:21
В ВСУ — 17 новых случаев заболевания ковидом
09:47
«ДНР» сообщила о получении первой партии российской вакцины от ковида
09:28
«ЛНР» заявила об одном умершем и 27 заболевших COVID-19
08:21
Чуть более 3 тысяч заболевших COVID-19 выявлено в Украине за сутки
08:05
Боевики 5 раз нарушали «тишину», ранены двое бойцов
21:50
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
17:05
Беспилотники миссии ОБСЕ продолжают глушить по обе стороны линии фронта
16:27
Двое военнослужащих получили ранение в районе Марьинки при обстреле
16:07
В Луганской области выявили 108 новых случаев COVID-19. Умерли два человека
все новости
ВИДЕО
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
30 января, 21:50
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32
Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►
25 января, 18:18

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция