Чуть более 3 тысяч заболевших COVID-19 выявлено в Украине за сутки

За минувшие сутки, 30 января, положительные результаты на инфицирование ковидом в Украине получили 3 177 человек. Кроме этого, выздоровели 4126 человек, а 79 заболевших ранее умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



В частности, заболели 146 детей и 86 медработников.



Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.



С начала пандемии в Украине без учета неподконтрольной территории зафиксировано 1 219 455 случаев заболевания COVID-19, из которых 1 018 784 человек выздоровели, 22 707 — умерли.