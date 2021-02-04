Резников предложил провести выборы в ОРДЛО через 2-6 лет после деоккупации

Выборы в органы местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей смогут пройти только через два-шесть лет после деоккупации. Такое мнение в интервью LB.ua высказал вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Голосование он предлагает проводить одновременно с местными выборами по всей стране, «чтобы уже местные органы власти занимались жизнедеятельностью этих территорий».



Резников опирается на проект закона «О государственной политике переходного периода» в ОРДЛО и Крыму, который разработало его министерство.



«В документе определено: после деоккупации должны сложиться конкретные условия для того, чтобы на освобожденных территориях назначать выборы. Волеизъявление может происходить только в безопасной среде. Выборы могут проводиться только там, где есть свобода агитации, доступ к украинским СМИ, где есть конкуренция политических партий. Они должны соответствовать Копенгагенскому стандарту ОБСЕ и Конституции Украины», — подчеркнул вице-премьер.



По его словам, Копенгагенский стандарт в сфере выборов невозможно выполнить без деоккупации, демилитаризации, разоружения. «Без этого проводить голосование бессмысленно и даже опасно, потому что любое недовольство результатами волеизъявления приведет к повторной эскалации», — пояснил Резников.



Он допустил, что выборы будут происходить секторально: «Есть район, в котором безопасная территория, где прошли демилитаризация и разоружение, значит там можно проводить выборы».

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Резников считает, что его законопроект не противоречит Минским соглашениям, а «вторит им».



По его словам, единственный нюанс в том, что при написании Минских соглашений авторы не учли принципы международного права, например, принципы ООН. «Мы этим законопроектом как раз делаем то, что все равно потом придется делать», — подчеркнул вице-премьер.



По словам Резникова, реализация Минских договоренностей заканчивается принятием определенного законодательства, а в финале предполагаются выборы.



«Украинский парламент не может принять тот или иной закон — о проведении там выборов, амнистии, особенностях местного самоуправления, если тот будет противоречить международному праву. Мы считаем, что проект закона о госполитике переходного периода делает возможной реализацию Минских договоренностей», — резюмировал Резников.

Глава делегации России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов уже раскритиковал украинский законопроект о переходном периоде. Представитель РФ считает, что документ нарушает Минские соглашения.