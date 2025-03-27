В Украине заблокированы счета 26 тысяч граждан за нарушение закона о мобилизации

Фото: «РБК-Украина»

В Украине арестовали банковские счета более 26 тысяч граждан, нарушивших требования мобилизационного законодательства. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на министерство юстиции.



Обновленная статистика по количеству блокировок будет обнародована после 1 апреля.



Счета могут блокироваться по решению суда, если военнообязанный не оплачивает штрафы, наложенные за уклонение от мобилизации.



Напомним, что с прошлого года в Украине действуют ужесточенные правила мобилизации. В частности, за несвоевременное обновление данных в ТЦК или неявку по повестке предусмотрены штрафы от 17 до 25 тысяч гривен для физических лиц. Для юридических лиц санкции еще выше. Эти меры регулируются статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Если штраф не оплачен, дело передается в полицию, которая может объявить человека в розыск. В случае дальнейшего уклонения возможны дополнительные санкции — арест банковских счетов или лишение водительских прав. Однако решение о блокировке счета принимает исключительно суд.



Юристы советуют не игнорировать требования ТЦК и вовремя оплачивать штрафы, чтобы избежать судебных разбирательств.



Ранее сообщалось, что в Украине упростили процесс уплаты штрафов для военнообязанных. Вскоре это можно будет сделать через мобильное приложение «Резерв+», без необходимости личного визита в ТЦК.

Нарушения прав человека, совершаемые работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), приобрели системный и массовый характер, заявил ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.