В Донецкой области расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми: список городов и сел

Зона обязательной эвакуации детей и их семей на Донетчине официально расширена. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.



Теперь под принудительную эвакуацию попадают дети вместе с родителями или другими законными представителями из следующих населенных пунктов: села Красноподолье, Матяшево и Новогришино Криворожской громады, город Белицкое, поселки Водяное и Черниговка, села Светлое и Шевченко Добропольской громады, села Куртовка, Кондратьевка и Осиково Дружковской громады, а также поселок Новоселовка и село Шандриголово Лиманской громады.



В этих населенных пунктах сейчас проживает около 500 детей.



Власти подчеркивают, что ситуация на линии фронта остается крайне напряженной, под огнем оказываются даже относительно тыловые громады. Дети становятся жертвами российских обстрелов.

Ранее мы писали, что в прифронтовом Покровске Донецкой области продолжается эвакуация местного населения. Полицейский экипаж «Белые ангелы» вывезли из разрушенного района 5 человек — 4 женщин и одного мужчину.