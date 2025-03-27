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«Русский» и его сообщники терроризировали жителей нескольких городов Украины — задержаны рекетиры

27 марта 2025, 22:43

«Русский» и его сообщники терроризировали жителей нескольких городов Украины — задержаны рекетиры

«Русский» и его сообщники терроризировали жителей нескольких городов Украины — задержаны рекетиры

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию, в ходе которой удалось обезвредить организованную преступную группировку, терроризировавшую жителей западных регионов страны.

В Черновцах были задержаны пятеро участников банды, среди них — двое главарей и гражданин России, находившийся на территории Украины незаконно.

Как показало расследование, преступники под надуманными предлогами вымогали деньги у мобилизованных, раненых военнослужащих, онкобольных и их родственников.

СБУ задокументировала случай, когда злоумышленники требовали 40 тысяч долларов у бойца Национальной гвардии и его друга, страдающего онкологическим заболеванием.

«Фигуранты сначала создавали искусственные конфликты с жертвами, а затем избивали их молотками по голове прямо посреди улицы. В результате один из пострадавших оказался в реанимации», — сообщили в СБУ.

Таким образом бандиты пытались ускорить передачу денег. В случае отказа угрожали вернуться, похитить и пытать пострадавших, а также причинить вред их семьям — угрожали расправой над женами и малолетними детьми.

СБУ задержала преступников с поличным — во время приезда к жертвам за «данью».

По данным следствия, банда входила в состав преступной организации, которую возглавлял местный рецидивист, ранее судимый за наркопреступления и незаконное хранение оружия. Под его контролем действовали два бандформирования, одно из которых возглавлял гражданин РФ по прозвищу «русский».

Группировка стремилась расширить свое влияние на всю территорию Буковины, а также охватить Прикарпатье и Хмельницкую область.

Сейчас следователи СБУ готовят подозрение по ч. 4 ст. 189 УК Украины — вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения с причинением тяжких телесных повреждений.

Также рассматривается дополнительная квалификация — за создание преступной организации и участие в ней. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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