В Полтаве россияне атаковали админздания предприятий Нефтегаза и гражданские объекты

Административные здания предприятий нефтегазовой промышленности и гражданские объекты были атакованы Россией в Полтаве. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В то же время советник президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что за последние 24 часа подтверждено по меньшей мере два удара РФ, которые повредили энергетическую инфраструктуру Украины.

«Российские захватчики совершили очередное военное преступление — применив БПЛА типа Shahed, массированно атаковали Полтаву. Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиям предприятий нефтегазовой промышленности. Российский агрессор цинично продолжает лгать о своих устремлениях к миру, и дальше умышленно нападая на гражданские объекты, подвергая опасности мирное население», — говорится в сообщении Генштаба.

«На сегодняшний день есть информация о повреждении складских помещений одного из предприятий в пределах Полтавской громады. Информация о пострадавших пока не поступала», — добавил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в своих соцсетях написал, что за последние 24 часа подтверждено 2 удара РФ, которые повредили энергетическую инфраструктуру Украины.

«Если Путин снова не может понять, с кем ему нужно сотрудничать, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны, возможно, ему просто стоит принять несколько таблеток, чтобы активизировать мозговую деятельность — если только такие таблетки все еще на него действуют. Кстати, только за последние 24 часа уже было по меньшей мере два подтвержденных российских удара, которые повредили энергетическую инфраструктуру Украины, и это даже без полных отчетов за день. И предотвращение дальнейших подобных атак — это то, за что отвечают наши партнеры», — написал Дмитрий Литвин.

В Запорожье в результате ночной атаки РФ (на фото) ранен 19-летний молодой человек, взрывной волной и обломками выбиты окна в нескольких многоэтажках, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.