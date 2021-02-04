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Подсанкционный соратник Медведчука связан с «Л-ДНР» еще с 2014 года через офшор — ЦПК

04 февраля 2021, 11:49

Подсанкционный соратник Медведчука связан с «Л-ДНР» еще с 2014 года через офшор — ЦПК

Попавший под санкции нардеп от ОПЗЖ Тарас Козака еще с 2014 года связан с группировками «ДНР»/«ЛНР» через кипрский офшор. К такому выводу пришли в «Центре противодействия коррупции» (ЦПК), пишет в своем блоге на «Украинской правде» исполнительный директор этой общественной организации Дарья Каленюк.

ЦПК проанализировала аудиторские отчеты из государственного реестра Кипра.

16 декабря 2014 года ПАО «Центрэнерго» заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться из Южной Африки, но в 2016 году «Украинская правда» обнаружила, что на самом деле под видом южноафриканского угля Global Limited продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь из подконтрольных «Л-ДНР» шахт.

По данным ЦПК, еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на 8 миллионов долларов с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак.

Козак указывал бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная с 2015 года и заканчивая 2019-м. По данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой офшорной компании Тараса Козака — Turul Investments Limited — еще с 2012 года.

Согласно аудиторским отчетам, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского офшора Козака за 2014 и 2015 годы 7,4 млн долларов кредитных средств. Кредит предоставлялся под 2,5% годовых, не был застрахован залоговым имуществом и должен быть возвращен до 6 ноября 2015 года. В то же время Arida Global Limited не вернула заемные средства — кипрский оффшор Тараса Козака списал этот долг.

Таким образом, гонконгская компания Arida Global Limited, которая по данным журналистов поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала безвозвратное многомиллионное финансирование от кипрского офшора Тараса Козака, резюмировали в ЦПК.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкции на нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козака. Кроме того, санкции фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK, формальным собсвенником которых является Козак. Он также является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ, кума президента Росссии Виктора Медведчука.

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».

В СНБО информацию журналистов не подтверждают, но и не опровергают. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными.

«112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ». 

Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».

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