Глава ДонОГА обвинил Россию в срыве договоренностей по газу для Марьинки и Красногоровки

Россия отозвала согласие на обеспечение «режима тишины», который нужен был для возобновления подачи газа в прифронтовые Марьинки и Красногоровку. Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



«Российская Федерация отозвала это предварительное согласие», — сказал Кириленко на брифинге 4 февраля.



Глава ДонОГА считает, что в вопросе газоснабжения Марьинки и Красногоровки «много политики» и он стал «предметом торгов при обсуждении в ТКГ».



Кириленко добавил, что «буквально ежедневно» затрагивает вопрос газоснабжения в общении с вице-премьером Алексеем Резниковым, который участвует в заседаниях ТКГ.



«Алгоритм действий есть. С нашей стороны выполнено все — проведены тендерные процедуры. Заказчиком [ремонта] является Марьинская военно-гражданская администрация», — рассказал глава области.



Он добавил, что уже определен подрядчик и срок, необходимый для проведения работ, — 125 суток. Однако для начала ремонта в прифронтовой зоне необходимо обеспечить безопасность.

Участникам Трехсторонней контактной группы 18 января удалось договориться об установлении локального режима прекращения огня для ремонта газопровода и газораспределительной станции «Марьинка». Однако позже подконтрольная РФ группировка «ДНР» заявила, что согласие на «режим тишины» отозвано, объяснив это участившимися обстрелами.



Газораспределительная станция «Марьинка» вместе с газопроводом высокого давления с июля 2014 года выведена из строя в результате боевых действий. С тех пор 26 тысяч жителей Марьинки и соседней Красногоровки живут без централизованного газоснабжения. В связи с этим не работают газовые котельные, от которых зависит подача тепла в дома.



