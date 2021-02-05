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Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавируса

05 февраля 2021, 18:34

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин от коронавируса производства компаний AstraZeneca и Novavax. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Кабинет министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 миллионов доз — это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинации в течение первых месяцев после начала поставок», — отметил Зеленский.

Уточняется, что поставки будут проходить с февраля 2021 года.

Так, в ходе совещания с президентом Степанов сообщил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).

Полученное подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

Также Украина должна в ближайшее время получить 117 тысяч доз американо-немецкой вакцины Pfizer-BioNTech, которую распределят среди медиков. Препарат стране передадут в рамках глобальной инициативы COVAX. 

Власти обещают начать вакцинацию в стране в середине февраля. С подробным планом вакцинации можно ознакомиться здесь.

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