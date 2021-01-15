Вакцину от коронавируса для Украины будет закупать британская компания

Британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от коронавируса для Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.



Решение о привлечении Crown Agents было принято на внеочередном заседании правительства. У агентства будут полномочия на заключение контрактов в соответствии с предварительно проведенными Минздравом и руководством государства переговорами. Также эта международная компания займется логистическим сопровожденим грузов.



Степанов отметил, что компания занимается закупкой вакцин от COVID-19 для разных стран, в частности для Великобритании.



Смену закупочной организации министр пояснил «крайне неэффективной» работой госпредприятия «Медицинские закупки Украины» по итогам 2020 года. «Неэффективной я считаю организацию процесса руководством этой компании», — подчеркнул Степанов.

В конце декабря министерство здравоохранения договорилось о поставке 1,9 миллиона доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech через украинскую компанию «Лекхим». На данный момент эта вакцина еще не зарегистрирована в Украине, идет выяснение ее эффективности.



В феврале ожидается поставка в Украину первой партии вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Возможно, это будет препарат производства Pfizer/BioNTech.