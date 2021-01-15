Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Вакцину от коронавируса для Украины будет закупать британская компания

15 января 2021, 09:57

Вакцину от коронавируса для Украины будет закупать британская компания

Британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от коронавируса для Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Решение о привлечении Crown Agents было принято на внеочередном заседании правительства. У агентства будут полномочия на заключение контрактов в соответствии с предварительно проведенными Минздравом и руководством государства переговорами. Также эта международная компания займется логистическим сопровожденим грузов.

Степанов отметил, что компания занимается закупкой вакцин от COVID-19 для разных стран, в частности для Великобритании.

Смену закупочной организации министр пояснил «крайне неэффективной» работой госпредприятия «Медицинские закупки Украины» по итогам 2020 года. «Неэффективной я считаю организацию процесса руководством этой компании», — подчеркнул Степанов.

В конце декабря министерство здравоохранения договорилось о поставке 1,9 миллиона доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech через украинскую компанию «Лекхим». На данный момент эта вакцина еще не зарегистрирована в Украине, идет выяснение ее эффективности.

В феврале ожидается поставка в Украину первой партии вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Возможно, это будет препарат производства Pfizer/BioNTech.

ТЕГИ

Организации
Минздрав Crown Agents
Прочее
Вакцинация Вакцины коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:25
Под Луганском поселки остались без газа из-за аварии. «ЛНР» заявила о диверсии
14:32
На КПВВ «Новотроицкое» начали делать экспресс-тесты на коронавирус. Они нужны для быстрого завершения самоизоляции
10:28
«ДНР»: 20 смертей и 176 новых случаев заражения COVID-19
09:17
«ЛНР» зарегистрировала две смерти и 33 новых случая заражения коронавирусом за сутки
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 января
20:20
В неподконтрольном Донбассе выдали почти 442 тысяч паспортов РФ и более 1,2 млн «паспортов» «Л/ДНР»
17:54
«ДНР» назвала число пенсионеров. Их количество уменьшилось
17:43
Наблюдателей ОБСЕ не пустили в школу под Луганском без разрешения боевиков
15:42
Из тюрем «Л-ДНР» можно выйти за взятку. Бывшие узники назвали цену
13:55
В «ЛНР» уволили «заместителя генпрокурора»
12:42
СМИ узнало, как в «ДНР» зарабатывают на телефонном мошенничестве в тюрьмах
11:05
«ДНР»: 341 заболевший и 25 умерших от коронавируса за сутки
все новости
16:25
Под Луганском поселки остались без газа из-за аварии. «ЛНР» заявила о диверсии
15:57
В Славянске устроили митинг против повышения тарифов. Штепа предложила «не платить»
15:44
На Луганщине подтверждено 179 новых случаев COVID-19
14:34
Украина отреагировала на ультиматум Боснии и Герцоговины о незаконно вывезенной иконе
14:32
На КПВВ «Новотроицкое» начали делать экспресс-тесты на коронавирус. Они нужны для быстрого завершения самоизоляции
13:20
Суд в Киеве рассмотрит дело против Жириновского за финансирование боевиков «Л-ДНР»
13:15
С 16 января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. Кого будут штрафовать?
12:33
Додик назвал условие возвращения Украине подаренной Лаврову иконы
11:38
СБУ сообщила о подозрении двум боевикам НВФ «Сомали» и «Кольчуга»
11:36
Названы темы первого в 2021 году заседания ТКГ по Донбассу
11:06
На Донетчине задержали группу, которая присвоила 1,4 млн гривен соцвыплат умерших пенсионеров
10:37
Зять Медведчука возглавил крупнейшую электросетевую компанию России
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снял фильм о жизни и футболе в прифронтовых городах Донбасса
11 января, 15:10
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
01 января, 00:03
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов? Большой репортаж ►
30 декабря, 12:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция