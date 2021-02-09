«ЛНР» отменила ограничения для общепита и на проведение свадебных церемоний

Группировка «ЛНР» отменила ограничения для предприятий общественного питания, а также разрешила проведение свадебных церемоний. Об этом сообщается на сайте группировки./



«Министр» здравоохранения Наталия Пащенко и главный санитарный врач Дмитрий Докашенко заявили об отсутствии тенденции нарастания уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.



Изменения должны вступить в силу с 12 февраля.

За прошедшие сутки так называемый минздрав группировки «ЛНР» зарегистрировал одну смерть среди пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.



Всего с начала пандемии «ЛНР» признает 2 742 случая заражения коронавирусом. Из них с полным выздоровлением выписали 2 274 человека, 238 пациентов умерли.