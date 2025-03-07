Массированные удары по Донецкой области: среди жертв — 89-летняя женщина

Днем 7 марта российские войска нанесли удары по жилым районам Константиновской, Покровской, Лиманской, Великоновоселковской и Добропольской территориальных громад. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.



В село Иванополье агрессор сбросил две авиабомбы, предположительно «ФАБ-250» с модулем УМПК. Под завалами разрушенного дома погибла 89-летняя женщина.



В результате атак также погибли: четыре мужчины — 43, 57, 62 и 75 лет в Покровске, Яблуновке и Константинополе.



Ранения получили пять мирных жителей в результате авиационных и артиллерийских ударов по жилым домам: женщины 47, 55, 63 и 80 лет, а также 76-летний мужчина. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения.



Кроме того, в результате обстрела поселка Дробышево пострадали еще три мирных жителя: 65-летний мужчина, его 58-летняя супруга и 75-летняя пенсионерка получили осколочные ранения и контузии.



В Доброполье ранен 51-летний мужчина.



Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.



В результате российских атак повреждены жилые дома, автомобили и газопровод.

Российская армия продолжает террор мирного населения Донецкой области. От авиабомб в очередной раз пострадал Славянск. Травмы получили шесть человек, среди которых двое детей — четырех и пяти лет. Неспокойно этой ночью было и в соседнем Краматорске. По данным полиции, оккупанты сбросили на город три авиабомбы, они взорвались посреди жилых домов, ранено три человека, среди них 8-летняя девочка. Журналист «Новостей Донбасса» побывал на месте «прилетов», чтобы поговорить с пострадавшими мирными жителями.