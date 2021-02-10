Доверенность на детей, пропуск по загранпаспорту: Правозащитники рассказали о трудностях с документами на КПВВ

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» 9 февраля пропустили 1522 человека. Такие данные сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы в составе ООС Игорь Лизогуб, передает «Вільне радіо».



В частности, 769 человек прошли на контролируемую украинским правительством территорию, а 753 – в обратном направлении.



По информации представителей благотворительного фонда «Право на защиту», которые работают на КПВВ, у нескольких человек возникли проблемы с пересечением КПВВ.



В течение дня к работникам фонда обратились пять человек без электронных пропусков СБУ. Еще у 21 человек были проблемы с установкой приложения для самоизоляции «Вдома». Сам сервис работал без сбоев.

Быстрые тесты на коронавирус на «Станице Луганской» пока не делают, сообщают мониторы фонда.

Кроме того, у людей, пересекающих линию разграничения, время от времени возникают трудности с документами.



Так, 9 февраля через КПВВ в сторону временно неподконтрольной территории направлялась переселенка с двумя детьми 4 и 8 лет. Женщина оформила на подконтрольной территории ID-паспорт и вместе с детьми хотела вернуться домой. Однако пограничники ее не пропустили.



«В доверенности от отца не было стандартной формулировки "на пересечение линии разграничения в Донецкой и Луганской областях"», – пояснили правозащитники.



Женщине оказали юридическую консультацию и выдали продуктовый набор. Пока она остается на подконтрольной территории.



Еще одна женщина приехала с временно оккупированной территории, чтобы вклеить новое фото в паспорт. Она обращалась в несколько отделений миграционной службы, но из-за длинных очередей обновить фото не смогла. Это вызвало трудности при возвращении домой.



«Поскольку у нее на неподконтрольной территории остался ребенок с инвалидностью, который нуждается в уходе, мы вошли в ситуацию. У женщины на руках был заграничный паспорт, на который не был оформлен электронный пропуск, а также документы, подтверждающие наличие ребенка. Мы оформили ей пропуск на этот паспорт, и она смогла пересечь линию разграничения», – рассказали представители БФ «Право на защиту».

На пункте въезда-выезда «Станица Луганская» пропускают ежедневно с 8:00 до 16:00. По такому графику работают все КПВВ на Донбассе, но стабильно пропуск осуществляется только в Станице Луганской.

«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю – в понедельник и пятницу – только через КПП в Еленовке, который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».



Движение через КПВВ «Майорское», «Гнутово», «Марьинка», «Золотое» и «Счастье» остается заблокировано боевиками.