В Донецке рассказали о состоянии раненого при обстреле жителя поселка

Раненый в результате обстрела 22 февраля житель поселка Александровка Александр Слепцов остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает сепаратисткий ресурс «ДАН» со ссылкой на «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



«Состояние тяжелое, пациент находится в реанимации под контролем врачей. У него осколочные ранения, в том числе одно из ранений проникающее в брюшную полость, проведена операция, все назначения выполняются», — отмечается в сообщении.



Врачи городской больницы № 14 Донецка, где находится Слепцов, уточнили, что он потерял много крови и ему удалили часть кишечника.



Кроме того, у молодого человека ампутированы фаланги двух пальцев.



Сейчас деньги на лечение Слепцова собирают местные жители и волонтеры в соцсетях.

Группировка «ДНР» сообщала, что Слепцов был ранен вечером 22 февраля в поселке Александровка на окраине Донецка. Там он проживал в частном доме с бабушкой и дедушкой.