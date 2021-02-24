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В Донецке рассказали о состоянии раненого при обстреле жителя поселка

24 февраля 2021, 17:57

В Донецке рассказали о состоянии раненого при обстреле жителя поселка

Раненый в результате обстрела 22 февраля житель поселка Александровка Александр Слепцов остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает сепаратисткий ресурс «ДАН» со ссылкой на «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

«Состояние тяжелое, пациент находится в реанимации под контролем врачей. У него осколочные ранения, в том числе одно из ранений проникающее в брюшную полость, проведена операция, все назначения выполняются», — отмечается в сообщении.

Врачи городской больницы № 14 Донецка, где находится Слепцов, уточнили, что он потерял много крови и ему удалили часть кишечника.

Кроме того, у молодого человека ампутированы фаланги двух пальцев.

Сейчас деньги на лечение Слепцова собирают местные жители и волонтеры в соцсетях.

Группировка «ДНР» сообщала, что Слепцов был ранен вечером 22 февраля в поселке Александровка на окраине Донецка. Там он проживал в частном доме с бабушкой и дедушкой.

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