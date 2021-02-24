На Донбассе в результате обстрела погиб мирный житель. Также есть потери в ВСУ

Вчера на Донбассе погиб мирный житель в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.



Как сообщает проесс-центр штаба операции Объединенных сил, боевики открыли огонь по Хутору Вильному.



Подчеркивается, что НВФ применили станковые противотанковые гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта. Так, под огонь попал мирный житель 1947 года рождения.



«Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения», — рассказали в штабе. Там добавили, что ранный мужчина впоследсвии скончался в больнице.



Командование ОС подчеркнуло, что такие действия подконтрольных России НВФ «в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей».



По факту гибели мирного жителя открыто уголовное производство по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса — террористический акт.



Ситуация в зоне конфликта



Всего за минувшие сутки уркинская сторона зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня. Кроме того, один военнослужащий погиб, а двое были ранены.



Так, вблизи Зайцево боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Именно тогда, по данным штаба ООС, один боец погиб, а еще один был ранен.



А вблизи Красногоровки НВФ вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков — из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение боец Вооруженных сил Украины.



Кроме того, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов НВФ открывали огонь неподалеку Шумов, а у Причепиловки и Катериновки — из стрелкового оружия.



В свою очередь группировка «ДНР» обвинила украинских военных в 10 нарушениях режима прекращения огня за сутки, а боевики «ЛНР» — в трех.



Специальная могиторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 22 февраля зафиксировала не менее 10 603 нарушения режима прекращения огня по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 409 взрывов, 1 180 пролетевших неопределенных боеприпасов, 101 вспышку дульного пламени, 61 осветительную ракету, а также не менее 5 852 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние дни наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.