На Донбассе в результате обстрела погиб мирный житель. Также есть потери в ВСУ

Вчера на Донбассе погиб мирный житель в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.
Как сообщает проесс-центр штаба операции Объединенных сил, боевики открыли огонь по Хутору Вильному.
Подчеркивается, что НВФ применили станковые противотанковые гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта. Так, под огонь попал мирный житель 1947 года рождения.
«Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения», — рассказали в штабе. Там добавили, что ранный мужчина впоследсвии скончался в больнице.
Командование ОС подчеркнуло, что такие действия подконтрольных России НВФ «в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей».
По факту гибели мирного жителя открыто уголовное производство по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса — террористический акт.
Ситуация в зоне конфликта
Всего за минувшие сутки уркинская сторона зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня. Кроме того, один военнослужащий погиб, а двое были ранены.
Так, вблизи Зайцево боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Именно тогда, по данным штаба ООС, один боец погиб, а еще один был ранен.
А вблизи Красногоровки НВФ вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков — из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение боец Вооруженных сил Украины.
Кроме того, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов НВФ открывали огонь неподалеку Шумов, а у Причепиловки и Катериновки — из стрелкового оружия.
В свою очередь группировка «ДНР» обвинила украинских военных в 10 нарушениях режима прекращения огня за сутки, а боевики «ЛНР» — в трех.
Специальная могиторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 22 февраля зафиксировала не менее 10 603 нарушения режима прекращения огня по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 409 взрывов, 1 180 пролетевших неопределенных боеприпасов, 101 вспышку дульного пламени, 61 осветительную ракету, а также не менее 5 852 очередей и выстрелов.
Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.
С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.
Вместе с тем в последние дни наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.