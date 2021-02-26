За второй день вакцинации в Украине сделали более тысячи прививок от ковида

В рамках второго дня вакцинации, 25 февраля, прививки от коронавируса сделали 1179 людям. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» в четверг вечером.



Министр пояснил, что вакцинацию в стране проводят так называемым каскадным способом, «чтобы не было программных ошибок».



«Для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся», ㅡ подчеркнул Степанов.



В первый день вакцинации в Украине, 24 февраля, сделали всего 159 прививок. Степанов объяснил это тем, что в среду кампания по вакцинации началась только с обеда, а многие области получили партии препарата уже вечером.



Вакцинация подразумевает, что прививка делается человеку дважды с интервалом в 28 дней.

Минздрав ставит цель вакцинировать по крайней мере 60% жителей Украины. В то же время, по социологическим исследованиям, на которые ссылается министр, бесплатно привиться готовы лишь около 43% граждан.



«Мы считаем, что это очень мало, поэтому мы проводим максимальную коммуникационную кампанию для увеличения количества людей, которые должны вакцинироваться... Минимальный процент, который должен быть в нашей стране, это, по крайней мере, 60%. Именно с этой цифры начинается формирование коллективного иммунитета», ㅡ подчеркнул министр.

В Украину 23 февраля прибыла первая партия вакцины — 500 тысяч доз препарата Covishield, выпущенного в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Вакцинация стартовала на следующий день в первых семи регионах, в остальные области вакцину привезли 25 февраля.



Согласно плану вакцинации от COVID-19 в Украине иммунизация будет происходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных в зоне конфликта.



На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами. На втором к ним добавят прививочные пункты.