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В Луганской области от ковида вакцинировали 180 человек

02 марта 2021, 17:04

В Луганской области от ковида вакцинировали 180 человек

По состоянию на 2 марта в Луганской области от коронавируса вакцинировали 180 человек. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Стогниев, передает пресс-служба ОГА.

«До конца суток количество людей, которых прививают, увеличится. Важно, что на сегодня в области не зафиксировано ни одного случая, который мог бы свидетельствовать об аллергических реакциях», — подчеркнул он.

Стогниев напомнил, что вакцинация является добровольным, и отметил, что в лист ожидания может записаться каждый гражданин Украины.

В Донецкой области 1 марта сообщили о том, что привито 250 человек, из которых 80 — медицинские работники Бахмутского района и 170 медицинских работников и военных Вооруженных сил Украины.

Со вчерашнего дня в Украине заработал онлайн-сервис записи в очереди вакцинации против COVID-19. Почти 45 000 украинцев уже выразили желание получить прививку.

В частности, через портал vaccination.covid19.gov.ua записалось 5280 человек, из контакт-центр министерства здравоохранения — 671 человек, через портал «Дія» — 38531 человек.

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