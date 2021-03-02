В Луганской области от ковида вакцинировали 180 человек

По состоянию на 2 марта в Луганской области от коронавируса вакцинировали 180 человек. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Стогниев, передает пресс-служба ОГА.



«До конца суток количество людей, которых прививают, увеличится. Важно, что на сегодня в области не зафиксировано ни одного случая, который мог бы свидетельствовать об аллергических реакциях», — подчеркнул он.



Стогниев напомнил, что вакцинация является добровольным, и отметил, что в лист ожидания может записаться каждый гражданин Украины.



В Донецкой области 1 марта сообщили о том, что привито 250 человек, из которых 80 — медицинские работники Бахмутского района и 170 медицинских работников и военных Вооруженных сил Украины.



Со вчерашнего дня в Украине заработал онлайн-сервис записи в очереди вакцинации против COVID-19. Почти 45 000 украинцев уже выразили желание получить прививку.



В частности, через портал vaccination.covid19.gov.ua записалось 5280 человек, из контакт-центр министерства здравоохранения — 671 человек, через портал «Дія» — 38531 человек.