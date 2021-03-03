ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения. Но Арбузова и Табачника вывели из списка

Послы Европейского союза решили продлить на полгода санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения, передает «Радио Свобода».



Санкции касаются 177 человек и 48 юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.



Отдельным решением послы также одобрили продление замораживания активов экс-президента Украины Виктора Януковича и семи других лиц из его ближайшего окружения, наложенных за хищение государственных средств Украины.



Одновременно из санкционного списка вывели бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

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Весной 2020 года Совет Европейского Союза продлил еще на один год санкции против президента-беглеца, который скрывается в России, Виктора Януковича и его соратников. Но тогда Совет ЕС не продлил санкции против двух человек — Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.