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На «Большое строительство» в Донецкой области привлекут более миллиарда гривен

16 марта 2021, 15:45

На «Большое строительство» в Донецкой области привлекут более миллиарда гривен

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал о проектах на 2021 год Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал о проектах на 2021 год

В 2021 году в Донецкой области планируют реализовать 34 проекта в рамках программы «Большое строительство», на их финансирование будет привлечено более 1 миллиарда гривен. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на совещании в Краматорске во вторник.

Глава области презентовал планы «Большого строительства» на текущий год министру развития громад и территорий Алексею Чернышову, который находится в регионе с рабочей поездкой.

Кириленко отметил, что в прошлом году Донецкая область стала первой в Украине по результатам программы «Большое строительство».

«На этот год есть еще более амбициозные планы: в течение 2021-го года планируем реализовывать 34 проекта, на которые будет привлечено более миллиарда гривен из государственного и местных бюджетов. 29 из этих проектов имеют социальную направленность (это школы, детсады, медицинские учреждения, спортивные объекты), 5 – это проекты экономического развития. Большинство из запланированного должны завершить до конца этого года (21 проект), остальные (13) – в следующем, 2022-м, году», – рассказал Кириленко.

По его словам, стоимость работ на 29 объектах социальной направленности в 2021 году составит 873,9 миллиона гривен, в том числе 57% за счет средств госбюджета.

«В рамках нынешнего "Большого строительства" планируем улучшить условия обучения для 7500 учащихся, проведя работы по 11 школам (три – в Бахмуте, по одной – в Авдеевке, Лимане, Мариуполе, Новогродовке, Родинском, Торецке, в пгт Новоэкономическое и в поселках Кальчик и Петровка). Две из этих школ расположены вдоль линии разграничения – в Авдеевке и Торецке», – перечислил Кириленко.

Также планируют достроить 7 существующих детских садов (четыре – в Мариуполе, по одному – в Доброполье, Константиновке и Мирнограде) общей вместимостью 1500 мест.

В спортивной сфере на 2021 год запланировали построить два объекта, один – реконструировать.

«Под реконструкцию мы отвели плавательный бассейн "Нептун" в Мариуполе. Новое строительство – это два мощных и важных для области комплекса: физкультурно-оздоровительный с бассейном "H2O-Classic" в Краматорске и велокомплекс в Лимане, аналогов которому в Украине пока нет. Он сможет обеспечить потребности спортсменов Донетчины и даст возможность проводить учебно-тренировочные сборы, областные соревнования, чемпионаты Украины; кроме того, будет возможность использовать его в качестве тренировочной базы для сборных национальных команд Украины», – рассказал глава Донетчины.

В медицинской сфере планируется реализовать 3 проекта:

– строительство корпуса отделения физической и реабилитационной медицины в Святогорске;

– реконструкция радиологического отделения городской онкологической больницы города Краматорска;

– капитальный ремонт здания инфекционного отделения больницы в Курахово.

В рамках направления «Культура» планируется создать Музей природы. Будет отреконструировано нежилое здание, в котором откроют «Визит – центр «Усадьба Бантыша». На реализацию проекта привлечены средства областного фонда охраны окружающей природной среды в сумме 10 миллионов гривен. Ожидается, что ежегодно музей будут посещать около 15 000 жителей области.

Кроме того, будет построен Центр предоставления админуслуг в Бахмуте, создан музей науки в Мариуполе, а в Областном детско-молодежном санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина Донетчины» в Святогорске проведут ремонт корпусов и столовой.

«Для Донецкой области проблемным вопросом остается состояние окружающей среды. Поэтому мы решили реализовать 5 проектов, которые улучшат экологическую ситуацию в Донецкой области. Три из них будут завершены в этом году, два – в 2022-м. На реализацию предусмотрели 128 млн грн средств областного бюджета», – отметил глава области.

В частности, планируется провести реконструкцию очистных сооружений в городе Часов Яр, а также построить мусороперегрузочную станцию в Бахмуте и лесной семенной селекционный центр в Лимане. Также в 2022 году будет завершено строительство мусороперегрузочной станции на территории Добропольского района и завода по обезвреживанию отходов биологического происхождения – на территории Краматорского района.

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