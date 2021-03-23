Администрация президента США Джо Байдена не приняла предложение российской стороны о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Видеоконференцию лидеров стран предлагали провести 19 или 22 марта, говорится в заявлении министерства иностранных дел России.



В ведомстве сообщили, что предлагали провести разговор двух президентов «в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности».



«Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США», – заявили в МИД России.

Ранее президент США Джо Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он главу РФ Владимира Путина убийцей, ответил: «Да».



После этого Путин ответил Байдену: «Кто как обзывается, тот так и называется». Также он пожелал здоровья американскому лидеру и заявил, что готов в ближайшие дни провести переговоры с президентом США.



Байден отреагировал на приглашение российского президента Владимира Путина поговорить. Во время общения с журналистами он высказал уверенность в том, что этот разговор произойдет «в какой-то момент».