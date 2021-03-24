В Славянске с 29 марта все школы переводят на дистанционное обучение. Кроме этого, ограничения вводятся для детских внешкольных мероприятий. Такое решение было принято на заседании комиссии по преодолению чрезвычайных и техногенных ситуаций, сообщает пресс-служба Славянского горсовета.



В городе растет число заболевших коронавирусом, отметила начальник отдела здравоохранения Елена Джим. Только за последние сутки в Славянске было выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом десять жителей города пришлось госпитализировать.



Сейчас поднимается вопрос об открытии третьего отделения для больных COVID-19. Это даст дополнительные 60 коек, и, по словам городского головы Вадима Ляха, позволит избежать коллапса местной системы здравоохранения.



Кроме школ, на карантин с понедельника пойдут Центр детского и юношеского творчества и Станция юных техников. В Школе искусств вводится запрет на групповые занятия, индивидуальные занятия разрешены.



Спортивные секции пока будут работать с учетом соблюдения нормативов – 1 человек на 10 кв. Те же правила вводятся для частных спортивных и фитнес-клубов. Массовые спортивные мероприятия с понедельника запрещены.



В то же время детские сады будут работать в обычном режиме, с учетом ограничений «оранжевой» карантинной зоны.



Карантинные мероприятия пока вводятся до каникул, которые начнутся 5 апреля. Как будет проходить обучение в дальнейшем, комиссия решит на следующем заседании.