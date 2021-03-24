Утверждение «дорожной карты» реализации Минских соглашений должно происходить на уровне лидеров стран «нормандской четверки». Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



Глава Офиса президента напомнил, что в решении лидеров стран «нормандского формата» определено, что «дорожная карта» разрабатывается в соответствующем четырехстороннем формате на уровне политических советников лидеров Германии, Франции, Украины и РФ.



В тоже время Ермак добавил, что у Украины «нет возражений, чтобы в самом процессе разработки "дорожной карты" принимала участие Трехсторонняя контактная группа».



Ермак подчеркнул на то, что публикация в российской газете «Коммерсант», раскрывающая положения доработанного Украиной немецко-французского проекта мирного урегулирования на Донбассе «Ключевые кластеры по реализации минских соглашений», подтверждает факт наличия этого документа у российской стороны.



«Положительный момент заключается в том, что опубликованный материал подтверждает мое предыдущее заявление, которое почему-то было поставлено под сомнение представителями России. Я напомню, что говорил о том, что план мирного урегулирования, созданный на базе немецко-французского проекта и доработанный украинской стороной, лежит на столе у российской делегации», — рассказал Ермак.



Ермак также добавил, что сам факт наличия такой публикации в российских СМИ, разглашающих детали переговорного процесса между политическими советниками «нормандской четверки», нарушает существующую этику внутренних договоренностей в рамках «нормандского формата».

24 марта российское издание «Коммерсант» опубликовало материал, где раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта «Ключевые кластеры по реализации минских соглашений» с соответствующими предложениями к проекту украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации на Донбассе.